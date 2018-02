Jennifer Aniston si separa

(Afp)

L'attrice Jennifer Aniston si è separata dal marito Justin Theroux. La coppia in una dichiarazione congiunta rilasciata all'agenzia di stampa Dpa dall'agente dell'attrice, Stephen Huvane, ha confermato la notizia della separazione che già circolava. Una decisione, si legge nella dichiarazione, "presa reciprocamente e amichevolmente alla fine dell'anno scorso".

"Siamo due ottimi amici che hanno deciso insieme di separarsi, ma non vediamo l'ora di proseguire il nostro rapporto da amicizia, cosa che faremo in maniera privata. Abbiamo voluto comunicare noi stessi come stanno le cose - scrivono ancora Aniston e Theroux - visto che l'industria del gossip non ha saputo resistere all'opportunità di speculare e inventare". Nella dichiarazione, la coppia ha invitato il pubblico a respingere informazioni o citazioni non direttamente attribuite a loro. "Soprattutto, siamo determinati a mantenere il profondo rispetto e l'affetto che abbiamo l'uno per l'altro", hanno detto.

Aniston e Theroux hanno annunciato il loro fidanzamento nell'agosto 2012 e si sono uniti in matrimonio nell'agosto 2015. L'attrice è stata in precedenza sposata con Brad Pitt per quasi cinque anni, fino a quando non hanno comunicato la loro separazione nel gennaio 2005.