Roma, il Puff compie 50 anni

Centouno spettacoli, 10.013 repliche, 101 attori, 1.602.080 spettatori ma un’unica forte identità quella di Roma e del suo fondatore Lando Fiorini, scomparso il 9 dicembre scorso. Con questi numeri il Puff, storico cabaret di Trastevere, celebra il suo 50esimo anniversario. Tanti gli amici di Fiorini che hanno annunciato la loro presenza alla serata celebrativa del 19 febbraio: tra quelli che hanno fatto la storia del Puff ci sono Lino Banfi, Gianfranco D’Angelo, Leo Gullotta, Fioretta Mari, Maurizio Mattioli e tanti altri. Tra gli amici che si esibiscono oggi, tanti nomi illustri al pari di Pino Insegno, Antonio Giuliani, Luciano Lembo, Pablo & Pedro. La formula della serata è quella tradizionale di 'casa Puff': dalla sala da pranzo (il ristorante, si passa al salotto (la sala spettacolo) dove insieme si parlerà di passato e futuro dello storico cabaret romano.

Ad accogliere gli ospiti in qualità di padrone di casa, sarà Francesco Fiorini, che sta lavorando perché il locale di via Giggi Zanazzo rimanga sempre un punto di riferimento della cultura romana, di quella Roma raccontata da Lando: "Stiamo valutando una proposta molto interessante per garantire la continuità del Puff – annuncia Francesco Fiorini – con la possibilità di ampliare addirittura le sue attività culturali, mantenendo al centro la nostra bella e unica città insieme al ricordo di mio padre. Negli ultimi due mesi abbiamo ricevuto da tutte le parti d’Italia e anche da Paesi del mondo molto lontani, testimonianze di affetto e messaggi pieni di aneddoti legati a Lando Fiorini. Il Campidoglio ha votato all’unanimità per intitolargli una via o una piazza. Sono certo che non verrà mai dimenticato".

Per il suo 50esimo il cabaret ha montato 'Di Puff in Puff…Mezzo secolo di risate', uno spettacolo strutturato 'alla Lando Fiorini', una satira come quella di una volta si potrebbe dire, dove, grazie ai personaggi che diventano macchiettte, ci si prende in giro con delicatezza. Così in un escursus delle parodie create negli anni da Lando e dagli autori storici Valter Delle Donne e Giancarlo Borrelli si ripercorre mezzo secolo di Puff ma anche di un Italia comica e dolce-amara. Le musiche sono del Maestro Vincenzo Romano ed i costumi di Graziella Pera.