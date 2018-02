Tommassini sbarca ad 'Amici'

Allusioni, gossip, anticipazioni e ora l'ufficialità: Maria De Filippi, oggi pomeriggio, durante la diretta di 'Amici', ha annunciato l’ingresso di Luca Tommassini nel talent in qualità di direttore artistico. Ballerino e coreografo, artista eclettico, Tommassini nello spettacolo si è cimentato in diversi ruoli e in diversi ambiti: musica, tv, cinema, moda, teatro e pubblicità. Per il cinema ha firmato le coreografie del film di Carlo Verdone 'Benedetta Follia' e di quello di Ligabue 'Made in Italy', per la tv è nel cast dei giurati del talent show di FoxLife 'Dance Dance Dance' ed ha diretto e coreografato importanti show musicali e programmi televisivi di grande successo come 'Stasera pago io' (Fiorello) e 'X Factor' (dal 2009 al 2017) dove era stato chiamato dopo aver partecipato per due edizioni al talent in Spagna come direttore artistico e coreografo. Enfant prodige del mondo dello spettacolo, Tommassini nasce a Roma il 14 febbraio 1970, si diploma in danza classica al Balletto di Roma, si trasferisce negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio per ballare a New York e a Los Angeles. Partecipa allo show 'Star Search International' e vince come miglior ballerino del talent che ha lanciato famose pop star. E’ solo il primo dei numerosi riconoscimenti internazionali ottenuti nel corso della sua carriera.

Grazie alle sue doti interpretative Tommassini recita in diverse produzioni hollywoodiane, celebre la scena del tango ballato con Madonna nel film 'Evita'. Tommassini collabora con la cantante per quattro anni e con molte altre star internazionali tra cui Prince, Michael Jackson, Bjork, Whitney Houston, Kylie Minogue, Ricky Martin, Jamiroquai, Phil Collins, Janet Jackson, Gwen Stefani, Eminem, Pharrel Williams, Katy Perry, Robbie Williams, Diana Ross, Beyoncé, Johnny Depp, Robin Williams, Angelina Jolie, Alicia Keys, Pink e Take That. Lunga la lista degli artisti italiani con cui ha lavorato, tra questi: Fiorello, Claudio Baglioni, Giorgia, Luciano Pavarotti, Elisa, Anna Oxa, Gigi D'Alessio, Tiziano Ferro, Jovanotti, Patty Pravo, Gianni Morandi, Il Volo, Ambra Angiolini, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Noemi, Emma, Fabio Fazio, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Raffaella Carrà e Paola Cortellesi. Mtv lo ha voluto come direttore artistico degli Mtv Europe Awards 2004 e come direttore artistico e coreografo per l’edizione 2008. Sky Arte nel 2017 gli ha dedicato un biopic 'Luca Tommassini: I’m a dreamer'.