Addio al fondatore dei Planet Funk

(Foto Facebook 'Planet Funk')

Addio a Sergio Della Monica, membro fondatore dei Planet Funk insieme a Marco Baroni e Alex Neri. Prima chitarrista e poi bassista della band elettro-dance, Della Monica ha esordito nei primi anni Novanta nei Souled Out, formazione trasformatasi poi nei Planet Funk dopo la fusione con i Kamasutra di Neri e Baroni nel 1999. "Ci Mancherai tu, Sergio, amico grande, dal cuore gigantesco e dalla dolcezza infinita. È stato un onore averti conosciuto in questo cammino di vita e musica", scrivono i Negramaro su Twitter, ricordando il musicista napoletano appena scomparso. Il leader della band Giuliano Sangiorgi ha collaborato con i Planet Funk nel 2011, prestando la sua voce per il brano 'Ora il mondo è perfetto' contenuto nell'album 'The Great Shake'.