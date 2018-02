"Mi piacciono le donne", Ermal Meta smentisce relazione con Moro

(Fotogramma)

"Ci vogliamo bene, ma non così tanto!" Così Ermal Meta smentisce via social le voci sulla sua presunta relazione sentimentale con il collega Fabrizio Moro, commentando delle vignette che ritraggono i due cantautori mentre si scambiano delle effusioni. "Ragazzi, ho ironizzato su dei disegni scherzosi senza sentirmi offeso - ha poi aggiunto il vincitore di Sanremo in un secondo tweet - L'omosessualità non è qualcosa da cui difendersi. È solo che mi piacciono le donne così come piacciono al buon Fabrizio. Se dovesse cambiare qualcosa vi prometto che lo saprete da me in persona! #vivalamore"