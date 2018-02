'M'illumino di meno' da 'Caterpillar' sulla luna... a piedi!

Arrivare sulla luna con il mezzo più ecologico che c'è: i nostri piedi. È l'obiettivo simbolico della quattordicesima edizione di 'M'Illumino di Meno', la grande campagna di sensibilizzazione radiofonica sui temi degli stili di vita sostenibili, promossa dal programma di Radio2 Rai 'Caterpillar', che culminerà nella diretta di venerdì 23 febbraio, in occasione della ‘Giornata del risparmio energetico’. Stavolta 'Caterpillar', che venerdì andrà in onda dalle 18 alle 20, ha deciso di dedicare ‘M'Illumino di Meno’ alla bellezza del camminare e dell'andare a piedi, "perché sotto i nostri piedi c'è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo", hanno spiegato i conduttori Massimo Cirri e Sara Zambotti. Entro il 23 febbraio 2018 l’obiettivo sarà quello di raggiungere simbolicamente la Luna e sono 555 milioni i passi necessari.

Per questo l’iniziativa, oltre alle molteplici adesioni istituzionali e del mondo della cultura (sono centinaia le sedi istituzionali, i monumenti, i musei e i luoghi pubblici che spegneranno le luci nel pomeriggio di venerdì) e alle più disparate iniziative di associazioni, gruppi e singoli cittadini (dalla passeggiata con le pinne sulla spiaggia di Palermo al pomeriggio al 'buio' del Sacro Convento di Assisi), è arricchita per la prima volta dal sostegno del mondo dello sport, con le adesioni del Ministero per lo Sport, insieme a Coni e Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), che hanno aderito donando tutti i passi compiuti dagli atleti durante il mese di campagna. "Questa iniziativa rende Radio 2 una piazza virtuale ma molto concreta. È il nostro modo di interpretare il servizio pubblico, su una rete che fa intrattenimento nel servizio pubblico", ha detto la direttrice di Radio2, Paola Marchesini.

L’Atletica si è mossa con i suoi grandi nomi, i campioni di ieri e oggi, che hanno regalato passi per raggiungere la Luna. Lo stesso hanno fatto atleti di atre discipline, dal beach volley al tennistavolo. Per questo alla presentazione nella sede della Radio Rai in via Asiago, a Roma, hanno partecipato il presidente della Fidal, Alfio Giomi ("una iniziativa che valorizza la corsa e il cammino e contemporaneamente degli stili di vita sani e sostenibili non poteva non trovarci d'accordo"), e la vicepresidente del Coni, Alessandra Sensini, olimpionica di Windsurf: "Io da anni ho sposato la causa ambientale e di uno stile di vita sano. Venerdì uscirò in barca e vi donerò le mie miglia. E magari l'anno prossimo 'M'Iluimino di Meno' potrebbe contare le miglia nautiche fatte a vela, con la sola propulsione del vento, coinvolgendo tutto il mondo della vela", ha proposto.