Jennifer Lawrence nuda sul set

Jennifer Lawrence alla Première europea di 'Red Sparrow' a Londra (AFP PHOTO)

Un incubo diventato realtà. Che, alla fine, si è rivelato non così terribile. Essere nudi, completamente nudi, davanti ad un gruppo di persone. E' quanto accaduto a Jennifer Lawrence che per dare vita al suo ultimo personaggio - la ballerina killer del thriller 'Red Sparrow' - ha dovuto girare un ciak senza veli.

"C'è stata una scena in particolare in cui tutti i peggiori incubi sono diventati realtà - ha raccontato l'attrice al sito di 'Entertainment Tonigh' -: stare nuda davanti a un'aula piena di persone. E così, sì, è diventato realtà, ma non è stato così male".

LA NOTTE PRIMA - La protagonista della saga di 'Hunger Games' ha ammesso di essere stata molto nervosa la notte precedente alle riprese ma poi, quando è arrivata sul set, "tutti mi hanno fatto sentire così a mio agio che, probabilmente, ho iniziato a mettere a disagio tutti gli altri".

LA TROUPE - E a un certo punto, ha raccontato l'attrice divertita, "il mio corpo sembrava dire 'non serve vestirmi', 'ho caldo' mentre tutti gli altri dicevano 'devi coprirti'".