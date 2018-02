Emily Ratajkowski si è sposata

Emily Ratajkowski (Fotogramma)

"Ho una sorpresa... oggi mi sono sposata". Così Emily Ratajkowski nelle stories di Instagram ha annunciato, lasciando sotto choc i suoi fan, di essere convolata a nozze in gran segreto con il suo fidanzato, l'attore e produttore Sebastian Bear-McClard. La modella 26enne ha rotto con il suo ex Jeff Magid solo due mesi fa.

Secondo quanto riporta il 'Sun', Emily e Sebastian a quanto sembra avrebbero detto sì a New York in una cerimonia intima con amici e parenti stretti. Per il grande giorno, la modella ha scelto di indossare un elegante completo color senape di Zara e un cappello nero con una veletta. Emily e Sebastian avevano ufficializzato la loro storia d'amore solo poche settimane fa.