Paura per Fedez e Chiara Ferragni

Momenti di forte preoccupazione per Chiara Ferragni e Fedez. "Mercoledì mattina abbiamo fatto l'ecografia di routine e il ginecologo ha scoperto che la pancia di Leo non cresce come dovrebbe, forse a causa della placenta che invecchia e non funziona correttamente": è quanto racconta la fashion blogger su Instagram, postando una foto abbracciata a Fedez.

"Così sono stata messa a riposo - aggiunge - devo davvero prendermela comoda (ho dovuto cancellare tutti i miei impegni) e fare visite due volte alla settimana per assicurarmi che Leoncino cresca bene. Oggi abbiamo avuto la prima e i risultati sono migliori: lui sta riposando e si sta rafforzando" scrive sul social network dopo il grande spavento.

"Grazie per esserci stati - aggiunge - e mi scuso in anticipo se il mio account non sarà eccitante come al solito. Mi piacerebbe ascoltare le vostre storie sul parto" conclude poi la Ferragni, che - in un post precedente - chiede tutta l'energia (e le dita incrociate) ai suoi 11 milioni di follower.