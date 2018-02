Morandi torna live, partito da Rimini tour 'D'amore d'autore'

Gianni Morandi ha debuttato ieri sera dall’Rds Stadium di Rimini con il primo dei sold out della sua nuova avventura live il 'Gianni Morandi Tour 2018 - D’amore d’autore' che proseguirà con altre 20 date nei più importanti palasport italiani. Sullo sfondo di un design asimmetrico Morandi, accompagnato dalla sua band composta da 10 giovani orchestrali emiliani, ripropone insieme ai grandi successi del repertorio che hanno fatto la storia della musica italiana, anche le nuove hit dell'album 'D'amore d'autore' firmato tra gli altri, da Ligabue, dal leader dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso, Ermal Meta, Levante.

Già sold out fra le prossime date quelle di Montichiari, Conegliano, Acireale, Bologna, Milano e Torino, numerosi gli appuntamentui aggiunti al calendario originario, tra cui quello in programma il 25 aprile all’Arena di Verona, in apertura della nuova stagione extra lirica. La tracklist dello spettacolo è composta di oltre 40 brani, per più di due ore di live. Sul palco con Morandi Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonardi e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D'Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara, Augusta Trebeschi e Moris Pradella ai cori. L'album di inediti 'D'amore d'autore' è uscito lo scorso 17 novembre per Sony Music