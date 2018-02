Morta star di Bollywood

La leggendaria attrice di Bollywood Sridevi Kapoor è morta ieri per una crisi cardiaca. Lo ha reso noto la famiglia. Conosciuta semplicemente come Sridevi, l'attrice è morta a Dubai mentre partecipava a un matrimonio, ha detto il cognato Sanjay Kapoor.Il decesso improvviso della star ha lasciato l'industria cinematografica e i fan di Bollywood in tutta l'India sotto shock. Sridevi aveva 54 anni e il suo debutto al cinema risaliva al 1978, quando aveva 18 anni. In carriera era apparsa in pellicole nelle lingue Tamil, Telugu, Malayalam e Kannada.

Cordoglio per la morte dell'attrice è stato espresso anche dal primo ministro indiano, Narendra Modi, che si è detto "attristato dalla scomparsa prematura della nota attrice Sridevi, una veterana dell'industria cinematografica la cui lunga carriera comprendeva ruoli diversi e performance memorabili". Il presidente indiano Ram Nath Kovind, su Twitter, si è detto "scioccato" dalla notizia, affermando che la morte di Sridevi "ha lasciato il cuore spezzato a milioni di fan".

Il corpo di Sridevi verrà portato a Bombay per essere cremato, secondo quanto riportato dal canale di notizie Ndtv. Intanto i suoi fan si sono radunati fuori dalla sua casa in città. Sridevi era sposata con il produttore cinematografico Boney Kapoor con cui aveva due figlie.Oltre ai riconoscimenti cinematografici Sridevbi poteva vantare anche una delle più alte onorificenze indiane, il Padma Shri. L'ultimo film in cui è apparsa è stato 'Mamma', arrivato sugli schermi lo scorso anno.