Ed Sheeran è l'artista best seller 2017

Ed Sheeran (Fotogramma)

E' Ed Sheeran il Best selling recording artist del 2017. Lo ha nominato l'Ifpi (International Federation of the Phonographic Industry), l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo, riflettendo così l’incredibile successo del suo terzo album in studio '÷' (Divide) e dei suoi singoli, tra cui la hit internazionale 'Shape of you'.

Ed Sheeran è il quinto artista a ricevere il premio Ifpi Global Recording Artist of the Year, l’unico riconoscimento che rispecchia il successo mondiale degli artisti attraverso vendite fisiche e digitali, dai vinili agli stream. Gli artisti che hanno ottenuto il prestigioso premio negli scorsi anni sono stati gli One Direction (2013), Taylor Swift (2014), Adele (2015) e Drake (2016).

Uscito nel marzo 2017, '÷' è stato l’album più venduto nel mondo nello scorso anno battendo numerosi record a livello internazionale. L’album ha raggiunto la vetta delle classifiche in 31 paesi ed è stato certificato multiplatino in 34 mercati. 'Shape of You' è stato il singolo digitale più venduto nel mondo nel 2017, ha raggiunto la prima posizione in 25 paesi ed è stato certificato multiplatino in 27 mercati. È la prima volta che il premio Ifpi Global Recording Artist of the Year viene assegnato allo stesso artista per l’album più venduto e per il singolo dell’anno.

Drake, che ha ricevuto il premio nel 2016, si trova al secondo posto dopo un anno trionfale che ha visto il suo mixtape 'More Life' battere il record di album con più stream in 24 ore su Apple Music e di album con più stream nel giorno di uscita su Spotify. 'Reputation', il sesto album in studio di Taylor Swift pubblicato a novembre del 2017, ha permesso all’artista di conquistare il terzo posto. L’album ha debuttato al primo posto su Billboard 200 chart e ha raggiunto la vetta delle classifiche in Australia, Austria, Belgio, Canada, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Svizzera e USA.

Top 10 dei Global Recording Artists del 2017 vede quindi Ed Sheeran al primo posto, seguito da Drake al secondo posto e da Taylor Swift in terza posizione. Al quarto posto c'è Kendrick Lamar, seguito in quinta posizione da Eminem e da Bruno Mars, sesto. The Weeknd è settimo, seguito dagli Imagine Dragons. Chiudono la classifica i Linkin Park, al nono posto, seguiti dal duo The Chainsmokers, decimo. Ed Sheeran è anche l’artista al n. 1 in Italia nella Annual Album Chart Fimi/GfK, il primo artista internazionale a conquistare tale primato da 'The Beatles 1', la celebre raccolta dei più grandi successi dei 'fab four' uscita nel novembre del 2000.