Caparezza firma con la Warner Chappell

La Warner Chappell Music Italiana ha firmato un contratto con la società editoriale Sunny Cola di Caparezza, per la gestione e lo sviluppo del suo catalogo editoriale in Italia e nel mondo. L’accordo include tutte le composizioni scritte da Caparezza negli ultimi 10 anni, compreso l’ultimo album di inediti, 'Prisoner 709'. "Sono molto motivato nel proseguire il mio percorso editoriale con questo nuovo, coeso gruppo. Ho spiegato loro il mio viaggio fuori binario e lo hanno compreso. Sono certo che sapranno guidarlo verso la giusta direzione", commenta Caparezza.

Marco Ragusa, Artists and Repertoire di Warner Chappell Music Italiana, si dice "molto felice di iniziare questa nuova e importante collaborazione con Michele e tutto il suo Staff. Lavorare a stretto contatto per i prossimi anni, con un autore e un artista unico e prezioso come lui, sarà veramente molto stimolante". Divisione editoriale di Warner Music Group, Warner Chappell Music Italiana, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti.

Caparezza, all’anagrafe Michele Salvemini, ha alle spalle sette dischi di inediti, una raccolta e un disco live. Reduce dal grande successo del suo ultimo album di inediti, ha appena concluso il 'Prisoner 709 Tour', che riprenderà durante l’estate; ha all’attivo quattro dischi di platino e due dischi d’oro.