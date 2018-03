Ad Andrea Bocelli il Global Awards 2018

Ennesimo riconoscimento internazionale per Andrea Bocelli che conquista anche il Global Awards 2018 per la sezione "Best Classical Artist".

Il grande evento, che si è svolto ieri sera a Londra, ha riunito tutte le più importanti stazioni radio del mondo - tra cui Capital, Capital XTRA, Heart, Classic FM, Smooth, Radio X, Gold e LBC - per celebrare i nomi più amati del mondo della musica, dell'informazione e dell'intrattenimento. Votato dal pubblico e da una giuria di esperti, Bocelli ha ricevuto il premio durante una spettacolare cerimonia di premiazione che si è tenuta nello storico teatro londinese Eventim Apollo, dove il tenore ha conquistato applausi a scena aperta e standing ovation da parte dei 4.000 presenti in sala esibendosi con "Nessun Dorma" e "Time to say goodbye".

Insieme a Bocelli, 90 milioni di dischi venduti con Sugar, alla serata hanno partecipato alcuni dei più grandi artisti del mondo, tra cui Sam Smith, Rita Ora, Kasabian e Martin Garrix.