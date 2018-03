Ron rilegge Dalla

Parte tutto da 'Almeno pensami', canzone inedita di Lucio Dalla portata a Sanremo dall'amico di una vita Ron. Dal brano nasce il progetto 'Lucio!', disco in uscita oggi per Sony Music che contiene oltre al brano sanremese altri undici successi di Lucio Dalla riarrangiati e reinterpretati da Ron, tra cui 'Piazza grande', 'Attenti al lupo' e '4/1943'. Il 6 e il 7 maggio il cantante presenterà dal vivo il progetto a Milano e a Roma.

"Le canzoni le ho scelte d'istinto - spiega Ron alla presentazione del disco - ho iniziato la scaletta con 'Almeno pensami' poi ho alternato brani del passato ad altri più recenti. Sentendolo si capisce la sua evoluzione e la sua crescita musicale". Oltre al singolo, che ha vinto il premio della critica all'Ariston, ci sono altre undici canzoni, di cui tre firmate scritte con Ron: 'Chissà se lo sai' e 'Piazza grande', dove si sente la voce di Dalla, e 'Attenti al lupo'. A colpire sono gli arrangiamenti, più minimali e asciutti rispetto agli originali. "Abbiamo registrato tutto in presa diretta, cercando di leggere tutto con semplicità, con pochi strumenti" afferma Ron.

'Com'è profondo il mare', capolavoro di Dalla del 1977 contenuto nell'omonimo disco, è riletto in chiave rock, in una versione più ruvida. "All'epoca l'avevo arrangiata io. Era il primo testo di Lucio e quando ho sentito la registrazione originale della sua voce ho capito che aveva una grande forza. Forse l'arrangiamento che avevo fatto io era troppo delicato, ho voluto sporcarlo, renderlo quasi da cantina". Dopo 'Almeno pensami' potrebbero esserci altri gioielli nascosti del repertorio del cantautore bolognese. "Mi auguro che ci sia ancora altro materiale e che gli eredi possano trovarlo. Senza Lucio io non sarei stato qua, perché lui ci vedeva lungo e ha visto chi ero musicalmente. Ci siamo scambiati passioni musicali".

Previsti due live, il 6 e 7 maggio a Milano e Roma al Teatro Dal Verme e all'Auditorium Parco della Musica. Lo spettacolo dal vivo sarà a metà tra il concerto e la pièce teatrale, prevede 18/20 canzoni di Lucio Dalla e avrà dei contributi video. "Sarà uno spettacolo teatrale, scriverò anche quello dei testi per presentare le canzoni: Lucio va raccontato, oltre che cantato", conclude Ron.