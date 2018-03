Oscar, dove vederli in tv e streaming

(Emma Stone, migliore attrice protagonista per 'La La Land', agli Oscar 2017)

La 90esima edizione degli Academy Awards è alle porte. Domenica notte al Dolby Theatre di Los Angeles saranno assegnati gli Oscar 2018 per cui è candidato, tra gli altri, anche il regista italiano Luca Guadagnino. Gli appassionati di cinema potranno seguire la premiazione in diretta tv sul canale tematico 'Sky Cinema Oscar Hd' (canale 304 della piattaforma satellitare) a partire dalle ore 22.50 di domenica 4 marzo. I telespettatori italiani potranno guardare la cerimonia live anche gratuitamente in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

In alternativa, è possibile seguire la premiazione in streaming tramite la piattaforma online SkyGo - accedendo con le proprie credenziali di Sky - oppure collegandosi al sito di TV8. Chi, invece, non riuscirà ad assistere all'evento fino a notte fonda avrà la possibilità di vedere la replica lunedì 5 marzo alle ore 10.20 su Sky Cinema Oscar HD oppure una sintesi della cerimonia tramite "Il meglio della Notte degli Oscar 2018", in onda alle ore 21.15 su Sky Cinema Oscar HD e alle 23 su Sky Uno HD.