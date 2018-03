Tedua irrompe su Rai1

Una vera e propria irruzione su Rai1 per presentare il suo 'manifesto' e il suo nuovo disco. I telespettatori della prima rete pubblica, questa sera alle 19.47, alla fine del game show 'L'Eredità' e in attesa del Tg1, hanno assistito a quella che è sembrata una interruzione delle trasmissioni (con tanto di monoscopio colorato intermittente a 'disturbare') ad opera di Tedua, il rapper genovese 24enne, al secolo Mario Molinari, già ribattezzato il Mowgli nella giungla dell'hip hop. Tedua, collegato da una regia televisiva piena di monitor, ha presentato il suo 'manifesto': "Il mondo è in mano ai deboli che si sono fatti coraggio".

"È un piacere avervi all’ascolto, signori!", ha esordito il rapper. "Gli usi e i consumi dell’attuale società hanno comportato il disboscamento della giungla, senza alcuna pietà per fauna e flora. Chi può emigra, con o senza il proprio branco, alla ricerca di aspettative migliori, sperando in El Dorado e magari, chissà, di ritrovare ... attraverso queste correnti di mare. Non oso immaginare la delusione nell’approcciarsi al panorama urbano riscontrandone una confusa organizzazione di malvagi corrotti, rapaci e gorilla. Il cucciolo d’uomo che è in voi è stato inghiottito in un pot-pourri d’informazione superflua: più cresce, più si fa saggio d’esperienza, ma è quest’ultima a riportarlo al suo vero istinto, quello animale. Ora starà a voi capire se il vostro istinto sia odio o amore. Vi ricordo che l’amore non è per i deboli, ma è quest’ultimo la vera forza motrice del pianeta in un’intrinseca rete telepatica tra individui. Vi ricordo che il mondo è in mano ai deboli che si sono fatti coraggio", ha scandito.

Non ci è voluto moltissimo per capire che l'irruzione video era in realtà uno spot: un lancio peculiare per l'uscita del nuovo disco di Tedua, 'Mowgli - Il disco della Giungla'. Ascoltabile in streaming da venerdì 2 marzo, nelle prime 24 ore, tutti i brani sono entrati nella classifica Top50 Italia di Spotify e di Apple Music. L’album contiene 16 brani inediti (gli ultimi due disponibili solo nella versione Deluxe Edition), scritti da Tedua, affiancato nella produzione dal suo fidato Chris Nolan capace di dare vita ad un suono autentico e ben definito. L’uscita del disco è stata anticipata da due singoli: “La Legge del Più Forte”, certificato disco di platino, che conta oltre 9 milioni di stream su Spotify e oltre 6 milioni di views su Vevo/Youtube, e “Burnout”, pubblicato lo scorso 2 febbraio, che ha già totalizzato oltre 3 milioni e mezzo di stream e il cui video ha già raggiunto quasi 2 milioni di views.