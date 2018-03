Masterchef al rush finale

(Kateryna, Simone e Alberto, i finalisti di MasterChef Italia 7 - foto Sky)

Il giorno della finale di 'Masterchef Italia', il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy, è arrivato. Stasera alle 21,15 su Sky Uno HD, a giocarsi il titolo di settimo MasterChef italiano ci sono il 23enne micologo di Tortona Alberto, la 23enne di origine ucraine che vive a Salerno Kateryna e il 20enne studente marchigiano Simone. Talento, caparbietà, responsabilità e anche un po' di paura sono per tutti e tre gli ingredienti di questa nuova ultima sfida che li vede di fronte ai giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, per la loro Mystery Box decisiva.

Il primo step della sfida prevede la preparazione di un piatto che racconti la loro vera anima e che sia per questo inconfondibile, parola d'ordine sincerità. Per l'Invention Test invece gli aspiranti chef dovranno mettersi alla prova con i piatti di tre grandi chef: Pino Cuttaia, chef del suo ristorante La Madia a Licata, in Sicilia, che vanta 2 stelle Michelin; Anthony Genovese anche lui insignito di 2 stelle Michelin e chef del ristorante Il Pagliaccio di Roma e Norbert Niederkofler che ha ottenuto 3 stelle Michelin, chef del St. Hubertus, ristorante che si trova a San Cassiano in Val Badia.

Solo due di loro riusciranno ad accedere alla fase finale della gara. A supportarli e ad incitarli dalla balconata ci saranno i loro parenti insieme a tutti i compagni protagonisti di questa settima edizione. I due finalisti al rush finale dovranno realizzare un menu degustazione che parli di loro, della loro storia e del percorso che li ha portati fino in fondo. Il premio? Chi riuscirà a stupire i quattro giudici, oltre ad aggiudicarsi il titolo, vincerà 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette edito da Baldini&Castoldi.