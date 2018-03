Vincita record ai 'Soliti Ignoti'

Vincita record di 490.000 euro in gettoni d’oro questa sera a 'Soliti Ignoti - Il Ritorno'. Si tratta della vincita più alta nella storia del game show, condotto tutti i giorni da Amadeus su Rai1 e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, e ad aggiudicarsela è stata, nella puntata dell'8 marzo, la concorrente Loredana Andreozzi, medico di Bellusco, piccolo centro in provincia di Monza.

Protagonista di una puntata tutta al femminile, nella Giornata internazionale della donna, Loredana, con scaltrezza, intuito, grande capacità di osservazione e un pizzico di fortuna, è riuscita a indovinare sette identità sulle otto presenti in studio. E’ arrivata così al gioco finale del “parente misterioso” con 245.000 euro. Dopo aver visto il “parente misterioso”, Loredana ha deciso di non usare gli aiuti a disposizione: non ha voluto né conoscere il grado di parentela che legava il personaggio a uno degli otto ignoti, né ha voluto giocarsi la possibilità di eliminare quattro degli otto ignoti (aiuto che fa dimezzare il montepremi). Ha deciso invece di dare la risposta direttamente su otto ignoti, decisione che consente di raddoppiare il montepremi accumulato.

La sua scelta si è rivelata vincente e le ha permesso di aggiudicarsi 490.000 euro in gettoni d’oro, il montepremi più alto vinto nella storia del programma. Loredana è laureata in Medicina e Chirurgia, è omeopata, dietologa e medico estetico. E’ sposata, ha tre figli, è una appassionata di cucina e pratica il pilates.