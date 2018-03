Jennifer Lawrence: "Non faccio sesso, ho paura"

Jennifer Lawrence (Afp)

Sesso, che paura. Jennifer Lawrence ha rivelato in un'intervista a 'The Sun' di aver avuto rapporti solo con uomini con i quali ha avuto una storia d'amore perché ha troppa paura di prendere malattie sessualmente trasmissibili.

La star 27enne, che in questi giorni sta promuovendo il film 'Red Sparrow', ha ammesso: "Parlo sempre di sesso, ma la verità è che se, mi guardo indietro, le mie esperienze sessuali sono sempre state solo con i fidanzati". "Parlo come se il sesso mi piacesse, ma - ha aggiunto - in realtà non lo faccio".

"Ho anche la fobia dei germi", ha confessato, sottolineando che il sesso è "pericoloso". "Se mi metto nelle condizioni di poter prendere una malattia sessualmente trasmissibile, questo vuol dire che i medici sono già stati coinvolti. A tal punto ho paura dei germi".

L'ultima relazione di Jennifer Lawrence, legata in passato al frontman dei Coldplay Chris Martin e all'attore Nicholas Hoult, è stata con il regista Darren Aronofsky, 47 anni, che l'ha diretta nel film 'Madre!'. I due si sono lasciati lo scorso novembre. "Non ho una relazione - spiega al 'Sun' -, sto dicendo che non faccio sesso da molto tempo". Poi aggiunge: "Mi piacerebbe stare con qualcuno, ma - conclude - sai quanto è dura là fuori!".