Alvaro Soler torna con 'La cintura'

Dopo mesi di silenzio Alvaro Soler torna per annunciare attraverso il suo account Instagram ufficiale la pubblicazione del nuovo singolo 'La cintura' e lo fa da Cuba, dove è impegnato nella registrazione del video clip del brano. 'La cintura' sarà disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali dal 29 marzo. Spagnolo di Barcellona ma tedesco di padre, con casa a Berlino, Soler si è fatto conoscere in Italia grazie al successo ottenuto dal disco di debutto 'Eterno agosto', album certificato platino, che è rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive e che conteneva i singoli 'El mismo sol' (6 dischi di Platino e la vittoria al Coca Cola Summer Festival 2015), 'Sofia' (7 dischi di Platino, vittoria di tappa al Coca Cola Summer Festival 2016) e 'Libre' (Platino). A soli 27 anni Alvaro Soler può vantare 36 dischi d’Oro e di Platino in tutto il mondo e 200 milioni di stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube e Vevo dove i suoi video hanno collezionato oltre 600 milioni di views.