Steven Tyler in concerto a Barolo

Steven Tyler, front-man degli Aerosmith, ha scelto il festival Collisioni a Barolo (Cuneo) per una delle tappe del suo tour mondiale, martedì 24 luglio prossimo. Con Tyler si completa il cast di artisti internazionali che suoneranno a Barolo per il decennale del festival agrirock, un cast che comprende i Depeche Mode e Lenny Kravitz. Leggenda ed icona musicale, vincitore di Grammy Awards, filantropo, inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, Tyler è un mostro sacro della musica mondiale con oltre 150 milioni di dischi venduti come artista solista e frontman della leggendaria rock band Aerosmith; ha vinto quattro Grammy, sei American Music Awards, quattro Billboard Music Awards e un Emmy; ha avuto nove singoli in vetta alle classifiche, 25 album certificati oro, 18 platino e 12 multi-platino. La setlist del concerto a Barolo comprenderà tutte le più grandi hit di Tyler e degli Aerosmith, così come alcuni brani tratti dal suo ultimo album come solista, 'We’re All Somebody From Somewhere'. Il tour partirà a giugno e toccherà le principali città del mondo, facendo tappa fra le altre a New York, Madrid e Londra. Con lui sul palco la band di Nashville The Loving Mary e, in tutte le date del tour, il duo country The Sisterhood Band, formato da Ruby Stewart, figlia di Rod Stewart, e da Alyssa Bonagura.