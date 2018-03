Vasco: ecco la line up dei Live 2018

Con un post a tarda sera di una domenica uggiosa, Vasco Rossi ha svelato ieri sera cambiamenti e novità nella line up del prossimo Vasco Non Stop Live 2018, che lo vedrà protagonista di dieci concerti negli stadi da Nord a Sud tra il 27 maggio e il 21 giugno.

“La new entry è una giovane polistrumentista di talento che vi stupirà", scrive il Blasco riferendosi a Beatrice Antolini. "Suona percussioni, sintetizzatore, pianoforte, chitarra - aggiunge il rocker di Zocca - e sostituirà Clara (Moroni, ndr.) per i cori. Clara sarà comunque presente con un suo progetto personale e aprirà i concerti in diverse città. Ecco le convocazioni per il supergruppo del Vasco Non stop Live 2018: Matt Laug alla batteria, Claudio Golinelli al basso, Alberto Rocchetti per il tocco del Lupo alle tastiere e pianoforte, Frank Nemola alle tastiere, programmazione, cori e fiati. Nel segno della tradizione e del rinnovamento Stef Burns e Vince Pàstano alle chitarre. E infine, l’entusiasmo e l’energia di Beatrice Antolini per i colori, le percussioni, il “synth”, i cori... e chi non vuole restare qui vada in collina!! Stay tuned...”, conclude Vasco.