Gaber è tornato

In occasione del quindicesimo anniversario della scomparsa, esce il 23 marzo 'Giorgio Gaber - Le donne di ora', un nuovo album ideato e prodotto da Ivano Fossati. Il disco, realizzato in collaborazione con la Fondazione Gaber e distribuito da Artist First, comprende una selezione di brani del repertorio gaberiano che Ivano Fossati ha voluto riprodurre secondo le più avanzate tecnologie del suono.

"È un regalo davvero inaspettato che Fossati ha voluto farci", spiega la figlia di Gaber, Dalia Gaberscik, ritratta bambina con il padre trentenne sulla cover del disco. "L'anno scorso al termine di uno degli incontri di 'Milano per Gaber', Ivano mi disse che gli sarebbe piaciuto produrre da capo, con le tecniche attuali, una selezione dei brani di Gaber. Noi siamo stati felicissimi e lui ha fatto un gran lavoro", sottolinea Dalia. La nuova veste sonora dei pezzi, in effetti, lascia a bocca aperta. Persino un brano del 1958, come 'Ciao ti dirò', nella versione di Fossati, suona come se fosse nato oggi. L’album contiene inoltre il brano inedito che dà il titolo all'album, 'Le donne di ora', che Gaber ha inciso nel novembre del 2002 poco prima della sua scomparsa.

"Mentre Ivano stava lavorando alla sua 'collezione', abbiamo pensato che non ci potessero essere mani migliori a cui affidare l'inedito 'Le donne di ora' che era rimasto fuori dall'ultimo disco di papà", aggiunge Dalia, oggi titolare di una delle più grandi agenzie di comunicazione italiane. Scritto con Luporini nella primavera 2002, il brano non è stato infatti inserito da Gaber nell’album 'Io non mi sento italiano', uscito postumo nel gennaio 2003, ma è di "un’attualità sconvolgente", sottolinea Dalia. "Già quando lo riprendemmo in mano l'anno scorso rimanemmo sorpresi per la sua attualità ma dopo lo scoppio dello scandalo molestie sembra irreale per quanto è al passo con i tempi", aggiunge la figlia di Gaber, ammettendo che il papà "si sarebbe molto divertito" anche ad assistere al quadro politico uscito dalle urne il 4 marzo.

Ivano Fossati, naturalmente, è stato ben lieto di accogliere l'inedito, finora custodito dalla Fondazione Gaber, nell'album da lui prodotto. “Scoprire un brano inedito di Giorgio Gaber non è una notizia da poco e il compito di vestire Le donne di ora per la sua uscita nel 2018 è toccato a me. – dice lusingato Fossati - Registrazione a suo tempo non terminata, con Gaber convinto che potesse essere addirittura un singolo, eppure accantonata. È vero, qualcosa nella struttura non funzionava, Gaber e Quirici se ne erano resi conto di certo: troppa introduzione, qualche lungaggine, qualche ripetizione poco utile. Così dopo un editing accurato ho suonato chitarre e tastiere sopra la base ritmica originale, cercando di creare attorno a G il colore musicale ruvido ma accogliente di una nuova band. Una band con cui questo grandissimo artista si sarebbe esibito volentieri? È proprio quello che spero”, dice Fossati.

Realizzato al Drum Code Studio, l'album 'Le donne di ora' sarà presentato in occasione di “Milano per Gaber” al Piccolo Teatro Paolo Grassi, il prossimo 27 marzo in una speciale serata nel corso della quale Massimo Bernardini, biografo di Gaber e noto autore e conduttore televisivo, intervisterà Ivano Fossati sul nuovo progetto.

La presentazione e l'uscita dell'album saranno solo le due tappe che daranno il via ad una serie di manifestazioni per il quindicinnale della scomparsa di Giorgio Gaber. Fossati sarà infatti protagonista di una serie di incontri in diverse città: dopo Milano il 27 marzo, se ne terrà uno a Genova, il 7 aprile, nella prestigiosa sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, poi il 17 aprile nel Centro Congressi di Ravenna, e a Firenze il 14 maggio al Teatro Puccini, sede dell’ultima apparizione ‘live’ di Gaber nel 2001. Una testimonianza del progetto Gaber-Fossati sarà poi presente anche al festival della bellezza di Verona il 29 maggio.

Infine, nel mese di luglio, a Camaiore, Le donne di ora con Ivano Fossati inaugurerà il Festival Gaber. La serata sarà proposta per la prima volta nello splendido Teatro dell’Olivo di Camaiore e aprirà la quindicesima edizione del Festival che sarà poi programmato con diversi appuntamenti nei comuni della Toscana. Previsti, come ormai consuetudine, importanti protagonisti dello spettacolo, della cultura e dello sport nazionale. Un’edizione che vedrà arricchirsi il lungo elenco di personalità che con la loro presenza vogliono testimoniare la loro stima e la loro riconoscenza verso Giorgio Gaber.