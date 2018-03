Candidati David al Quirinale con la spilletta anti molestie

Il Dissenso Comune contro le molestie sulle donne approda al Quirinale con i candidati ai David di Donatello, ricevuti stamattina come da tradizione dal presidente della Repubblica, a poche ore dalla premiazione prevista per la serata di oggi. Non solo le attrici firmatarie ma anche la maggioranza dei colleghi uomini, attori e registi, hanno indossato la spilletta di Dissenso Comune, il manifesto contro le molestie e la discriminazione delle donne sul lavoro, firmato da 124 attrici e operatrici del mondo dello spettacolo, il primo febbraio scorso. Dai Manetti Bros, detentori del record di candidature di questa edizione con ‘Ammore e malavita’, ad Alessandro Borghi, candidato al David per il migliore attore per il film ‘Napoli velata’ di Ozpetek, quasi tutti hanno esibito la spilletta che ricorda il manifesto.