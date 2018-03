"Cricca ipocrita", Asia contro i David

(Fotogramma)

Asia Argento si sfoga con un tweet. Dopo la denuncia a Weinstein si sente dimenticata e, cinguetta amaramente, tirando in ballo anche i David di Donatello. Li "ringrazio di non avermi invitata" e "neanche citata ieri sera". "Fiera di non appartenere alla cricca ipocrita ed omertosa del cinema italiano" accusa e, poi, conclude: "THE REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED". Non manca neanche di rispondere al presidente Mattarella che, sempre via Twitter, aveva ringraziato le donne che si sono ribellate alle molestie sul lavoro. "Prego" ritwitta ironica Asia.