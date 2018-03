Rupert Everett con Oscar Wilde agli Incontri di Sorrento

Sarà Rupert Everett l’ospite d’onore della 40esima edizione degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, la manifestazione promossa dal Comune di Sorrento, organizzata da Cineventi, con la direzione artistica di Remigio Truocchio, con il sostegno della Regione Campania e in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, in programma dal 18 al 22 aprile nella cittadina affacciata sul Golfo di Napoli. Sabato 21 aprile il celebre attore e regista britannico sarà il protagonista della giornata con una proiezione speciale del suo ultimo film 'The Happy Prince - L’ultimo ritratto di Oscar Wilde', nelle sale con Vision Distribution dal 12 aprile. Rupert Everett, nella duplice veste di regista e protagonista, porta sul grande schermo gli ultimi giorni di vita di un autore da lui molto amato. L’edizione 2018 degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento sarà dedicata al genere 'drama' con un focus sul Regno Unito, che con la sezione Incontri UK porterà nella cittadina costiera altri ospiti per presentare una panoramica sulla cinematografia inglese contemporanea. In programma anche la la retrospettiva 'Women in Film' realizzata in collaborazione con il British Council, con le proiezioni di 'Suffragette' di Sarah Gavron, 'Lady Macbeth' di William Oldroyd, 'We Want Sex' di Nigel Cole, 'Amy' di Asif Kapadia e 'Queens of Sirya' di Yasmin Fedda.