Nadia Toffa: "Non si può parlare di guarigione"

Nadia Toffa torna a parlare della sua malattia. "Non si può certo parlare di guarigione, ma si sorride sempre alla vita" dice la conduttrice delle Iene, colpita dal cancro. "Non ho sospeso la vita per la malattia - aggiunge parlando nel salotto del Maurizio Costanzo Show -, combatto la malattia vivendo". Racconta delle tante lettere ricevute sia dai malati che da medici, infermieri e tecnici della radiologia. "Trattiamo i pazienti in modo diverso, da guerrieri e riscontriamo che c'è più forza ed energia in loro" mi scrivono. "Il messaggio è questo, affrontare le difficoltà con la vita" conclude.