Levante: "Niente X Factor nel 2018"

Levante non sarà giudice nella prossima edizione di 'X Factor'. Attraverso un video su Instagram, Levante ha confermato i rumors circolati nelle scorse settimane. Nel video postato nelle sue Instagram Stories ha dichiarato: "A proposito di Sky, confermo i rumors. Quest’anno non farò X Factor, ho un 2018 pieno di grandi novità. Ho iniziato a scrivere il nuovo romanzo, il nuovo disco e ho in corso delle nuove collaborazioni anche internazionali. Ringrazio di cuore gli amici di Sky e Fremantle che mi hanno permesso di entrare in un circuito mainstream portando la mia identità. Grazie di cuore", ha concluso.