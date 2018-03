La Rai si ferma per Frizzi

Antonella Clerici con Fabrizio Frizzi (Fotogramma)

"Oggi non ce la sentiamo di andare in onda". I conduttori Rai si fermano sconvolti dal dolore per la notizia della morte di Fabrizio Frizzi. Saltano i programmi da 'I Fatti Vostri' a 'La Prova del Cuoco' e i palinsesti delle reti del servizio pubblico vengono stravolti per lasciare spazio a tantissimi tributi al grande conduttore televisivo.

"Spero ci capirete se oggi non ce la sentiamo di andare in onda", scrive Giancarlo Magalli su Facebook. In un post pubblicato sul profilo social dei 'Fatti Vostri' si legge: "La scomparsa di Fabrizio Frizzi è un dolore troppo forte. E' stato un amico della 'piazza' e un amico di tutta la redazione. Ognuno - si sottolinea - ha un pezzo di vita vissuta con lui o un aneddoto che ha lasciato un sorriso stampato tra i ricordi".

Non va in onda neanche 'La prova del cuoco'. "Grazie amico mio per tutto", scrive su Instagram Antonella Clerici, postando una foto che la ritrae abbracciata a Frizzi. Proprio negli studi de 'La prova del cuoco', il conduttore era apparso a sorpresa insieme a Carlo Conti lo scorso dicembre annunciando, dopo il malore, il suo ritorno alla guida dell''Eredità'.

Cancellato anche il programma 'Detto fatto'. "Caro Fabry - scrive Caterina Balivo su Facebook - ho cominciato a lavorare in tv con i tuoi programmi. Miss Italia, Scommettiamo che... e ogni anno tornavo a Salsomaggiore. Lo scorso anno mi facesti la sorpresa 'di fine anno'... Elegante, solare, onesto, diretto, gentile... Unico. Oggi Fabry non andiamo in onda... oggi - conclude - nessuno ce la fa lavorare in tv. Ti vogliamo bene, ma tanto. #RIP"

Tutta la Rai ricorda Frizzi. Su Rai1 la lunga diretta di 'Unomattina' ha proposto commenti e collegamenti in diretta fino alle 11, mentre, oltre a 'La prova del cuoco', sono stati sospesi i programmi 'Storie Italiane' e 'Buono a sapersi'. Anticipata alle 14 la messa in onda de 'La Vita in Diretta', al posto di 'Zero e Lode', per dedicare un pensiero alla vita e alla carriera di Fabrizio. Alle 14.30 il programma del daytime sarà interrotto dal film 'La mia vita è uno zoo', per poi riprendere alle 16.50 con la seconda parte.

Sospesi 'L'Eredità' e 'I Soliti Ignoti': alle 18.50 va in onda uno speciale 'Techetechetè' dal titolo 'Ciao Fabrizio, l'amico della porta accanto'. 'Il Commissario Montalbano' è anticipato alle 20,30 e, in seconda serata, 'Porta a Porta', in onda alle 22.50, dedica a Frizzi una puntata speciale con tanti filmati dei suoi programmi e ricordi di amici e colleghi. A seguire, viene proposto uno speciale Sottovoce 'Ricordo Fabrizio Frizzi'.

Su Rai2 al posto de 'I Fatti Vostri puntate di 'Voyager' e 'Dream Hotel', mentre 'Detto Fatto' è stato sostituito da due episodi di 'Crociere di nozze'. In access prime time sospeso 'Quelli che dopo il tg'. In seconda serata va in onda una puntata in diretta di 'Night Tabloid': all'interno del programma un ricordo del conduttore scomparso. Rai3 propone alle 15.15 la replica della puntata del programma 'Ieri e Oggi' con Frizzi e Antonella Clerici. Alle 20 sulla stessa rete puntata di 'Blob' interamente dedicata a Fabrizio.

Anche Rai Premium ricorda il conduttore Rai alle 21.20 con una puntata in replica di 'Mister premium' che lo ha visto protagonista. Rai Storia propone alle 23 'Visioni Private': una lunga intervista al conduttore realizzata nel 2007 da Cinzia Tani, in cui Frizzi ripercorre la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Speciale Fabrizio Frizzi anche su Rai Radio Techeté: in sua memoria il canale radio a partire dalle 15 ripropone 'Mezzogiorno con Fabrizio Frizzi' - programma di Rai Radio2 del 1997 - con le interviste del conduttore, da Via Asiago, ai grandi nomi dello spettacolo e della musica italiani in una versione inedita e originale.