Addio a Frizzi, folla ai funerali

(foto AdnKronos)

Centinaia di persone si sono date appuntamento alla Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, a Roma, per i funerali di Fabrizio Frizzi. Come già ieri alla camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini, anche oggi sono soprattutto persone comuni ad essere arrivate con largo anticipo per rendere omaggio al conduttore, la cui prematura scomparsa ha profondamente commosso anche il pubblico televisivo che ne apprezzava la gioviale semplicità.

FIORI E OMAGGI - Poco prima delle 11, un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro del conduttore. Un mare di omaggi floreali affolla la chiesa e il portico all'ingresso. Molte le corone inviate dalle redazioni dei programmi Rai, da 'Unomattina' a 'I Fatti Vostri'. A colpire, tra i tanti omaggi di amici e colleghi, il cuscino di lunghe rose rosa con un nastro firmato semplicemente: Rita. Probabilmente inviato dall'ex moglie di Frizzi, Rita Dalla Chiesa.

AMICI E COLLEGHI - Tanti i volti noti presenti alle esequie. Oltre ai vertici Rai, il dg Mario Orfeo e la presidente Monica Maggioni a dare l'ultimo saluto a Frizzi sono arrivati anche Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Milly Carlucci, Simona Ventura, Anna Foglietta, Paola Cortellesi con il marito Riccardo Milani, Diego Bianchi 'Zoro', Paola Saluzzi e il campione di motociclismo Max Biaggi, grande amici di Frizzi. Presenti inoltre Emanuela Aureli, Paolo Bassetti, Max Tortora, Marco Columbro, Flavio Insinna, l'organitzzatrice di Miss Italia Patrizia Mirigliani, Massimo Ranieri, Claudio Lippi, Leonardo Pieraccioni, la cantante Giorgia,il musicista Paolo Belli e Valeria, la ragazza alla quale Frizzi aveva donato il midollo osseo.

CONTI: "UN FRATELLO" - "Un fratello". Entrando in chiesa, Carlo Conti, visibilmente commosso, non è riuscito a dire altro sull'amico Fabrizio, al quale era legatissimo. "Piango di rabbia perché sempre le persone così se ne vanno - ha detto in lacrime Simona Ventura - la vita è profondamente ingiusta". "Era un collega buono eccezionale e generoso - ha sottolineato la conduttrice - era sempre pronto a dare una mano agli altri. Era una persona fantastica, lo ricorderò sempre per la sua grande umanità. Era di grande eleganza e grande stile, non ha mai voluto palesare la sua malattia che era crudele e malvagia e questo la dice lunga sulla persona che era Fabrizio Frizzi".

Anche Milly Carlucci non è riuscita a trattenere le lacrime. A lei è stata affidata la prima lettura durante la cerimonia funebre e a più riprese, la conduttrice ha dovuto rallentare la lettura con la voce rotta dal pianto. Presente ai funerali anche la sottosegretaria uscente alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. "Ho conosciuto Fabrizio Frizzi, e ne ho potuto constatare la disponibilità quanto ha partecipato al progetto per i giovani contro la 'ndrangheta - ha affermato -. Da tutta la gente che è qui si vede l'affetto per lui, quanto sia stato amato e quanto abbia dato alla nostra comunità".

IL MAXISCHERMO - Prevedendo grande affluenza di amici e colleghi ma anche di fan, su piazza del Popolo è stato allestito un maxischermo che permette di seguire la cerimonia funebre anche ai tantissimi che non sono riusciti a entrare in chiesa.

CHIESA GREMITA - A causa della capienza limitata e delle tante presenze all'ingresso della Chiesa si è verificato qualche problema. Quando il funerale stava per iniziare è nato un po' di trambusto perché la Chiesa (interdetta ai cronisti) era già quasi gremita e le forze dell'ordine cercavano di arginare gli ingressi. Ne è nato qualche alterco. La produttrice cinematografica Marina Cicogna, ad esempio, ha dovuto insistere alzando la voce per riuscire a guadagnare l'ingresso.

L'AFFETTO DELLA RAI - Forte anche l'affetto dimostrato dai lavoratori Rai nei confronti del conduttore romano. Stamattina, tra le 8 e le 10.30, oltre 1.500 dipendenti Rai hanno reso omaggio alla salma nella camera ardente allestita da ieri nella sala degli Arazzi della sede di Viale Mazzini 14. Anche la presidente Rai, Monica Maggioni, ha sostato a lungo davanti alla bara, prima che il feretro del conduttore venisse prelevato per essere trasferito in Chiesa. I funerali sono trasmessi in diretta su Rai1.