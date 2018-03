Frizzi, oggi i funerali

Camera ardente di Fabrizio Frizzi alla Rai in viale Mazzini (Foto Adnkronos

Una folla mai vista prima. Oltre 10mila persone si sono messe in fila ieri per dare l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi, il conduttore romano scomparso lunedì in seguito a una emorragia cerebrale. Aperta alle 10, la camera ardente nella sede della Rai, a Viale Mazzini, ha visto passare colleghi e amici. Ma anche tanta gente comune e personalità dello spettacolo e del giornalismo. Da Beppe e Rosario Fioriello, passando per Enrico Mentana, Max Giusti, Bruno Vespa, Luca Giurato, Massimo Giletti ed Enrico Brignano, tanti hanno reso tributo al gentiluomo del piccolo schermo.

Oltre agli amici più stretti del conduttore, come Flavio Insinna, a viale Mazzini è arrivato anche il premier uscente Paolo Gentiloni che si è intrattenuto con la vedova del conduttore, Carlotta Mantovan. In tanti, parlando con i cronisti, hanno voluto ricordare quella persona "speciale" che era Frizzi. Come Alessandro Haber, che l'ha descritto come un uomo "mai disturbante, mai sgomitante, molto intelligente", con "una grande leggerezza e una grande umanità".

Oltre ai tanti volti dello spettacolo, a viale Mazzini era presente anche il suo pubblico. Gente arrivata da tutta Italia, come Gaetano e Federica, partiti da Minervino, in Puglia, per salutare l'uomo che ha ispirato il nome della loro azienda di acqua minerale: "Glielo avevamo raccontato l’'nno scorso ed era stato contento, ci aveva abbracciato. Era una persona che colpiva per la sua semplicità". Qualcuno ha portato delle vecchie fotografie. Alcuni dei fiori perché Fabrizio "era un ragazzo buono, uno di casa che si faceva voler bene da tutti", ha detto Gabriella.

La camera ardente è rimasta aperta al pubblico dalle 10 alle 19, un'ora in più rispetto al previsto, proprio per consentire l'ingresso ai tanti che si trovavano ancora in coda alle 18. Oggi invece, alle 12, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo si svolgeranno le esequie. La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta su Rai1.