Frizzi, 'Ballando' non si ferma

"Ieri per tutti una giornata difficile. Ed è difficile andare in onda sabato ma ci sono obblighi aziendali. Lavoreremo portando nel cuore i nostri sentimenti ma anche la tenerezza e il sorriso di Fabrizio Frizzi". The show must go on, e la Rai non si ferma davanti alla morte del conduttore. A comunicarlo, attraverso un video pubblicato sul suo account Twitter ufficiale all'indomani dei funerali, è Milly Carlucci, madrina di 'Ballando con le Stelle' che aveva chiesto all'azienda di poter rinviare la puntata di sabato in segno di lutto per la scomparsa di Frizzi.

"Ieri - spiega la conduttrice - è stata una giornata difficile da passare qui, per il dolore di tutte le squadre Rai che hanno lavorato per tanti anni con Fabrizio... anche i miei compagni di lavoro con me, in questo teatro, hanno qualcosa da raccontare della loro vita insieme a lui. E pian piano ci siamo rimessi in moto. Noi sabato abbiamo un programma da fare, ieri ci domandavamo come avremo fatto ad andare in onda... ma - continua Milly carlucci - ci sono degli obblighi aziendali, è un lavoro che facciamo per un'azienda, non è un nostro passatempo né un nostro divertimento e quindi, compatti, saremo in onda sabato sera, con tutti i nostri umani sentimenti ma anche con la tenerezza e il sorriso di Fabrizio che ci accompagnano".