Fedez, sfogo su Instagram

"I criteri per giudicare le capacità genitoriali non dovrebbero basarsi sulle foto social". Fedez risponde così a chi accusa lui e la compagna Chiara Ferragni di condividere troppo sui social le foto del loro piccolo Leone.

Secondo il rapper, "semplicemente si sta condividendo il momento più bello della propria vita, esattamente come farebbe qualsiasi famiglia della nostra generazione".

C'è da dire che la coppia ha sempre condiviso con i follower la propria vita, così come tutta la gravidanza: "Quando Chiara ha avuto problemi durante la gravidanza, i messaggi che le sono arrivati le hanno dato una forza incredibile", ha sottolineato Fedez nella sua Instagram stories.

"Non è la foto di nostro figlio sui social che lo espone - ci ha tenuto poi a precisare - inevitabilmente nostro figlio sarebbe stato esposto al pubblico, non prendiamoci in giro".