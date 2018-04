Ricoverato l'attore di Austin Powers

Verne Troyer (Fotogramma)

L'attore statunitense Verne Troyer, principalmente conosciuto per il ruolo di Mini Me nella serie 'Austin Powers', è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles. "Verne sta ricevendo le migliori cure possibili e apprezza il sostegno di familiari, amici e fan in tutto il mondo", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Instagram di Troyer.

Nessuna precisazione, invece, sulle ragioni del ricovero ma, stando alla rivista 'People', sembra che l'attore sia stato ricoverato per avvelenamento da alcol dopo che il dipartimento dei vigili del fuoco della città di Los Angeles è stato chiamato nella sua casa di Hollywood lunedì sera. Già precedentemente Troyer era finito in ospedale per la sua dipendenza dall'alcol.