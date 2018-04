Amazon-Rai, accordo su film e serie tv

(Fotogramma)

Amazon Prime Video e Rai hanno raggiunto un accordo che renderà disponibili ai clienti Prime alcuni prodotti Rai di grande successo tra serie tv, film e programmi per ragazzi. Grazie a questo accordo, Prime Video porta i grandi contenuti locali a tutti i suoi clienti in Italia che potranno guardare, ad esempio, 'I Medici', 'Rocco Schiavone' e 'Il Cacciatore', tre serie che saranno rese disponibili poco dopo la fine della messa in onda sui canali Rai.

L'accordo include anche altre serie Rai di alto profilo: 'Non Uccidere', 'Il Giovane Montalbano', 'Sotto Copertura', 'I Bastardi di Pizzofalcone', 'La Mafia Uccide Solo d'Estate - La Serie', 'L’allieva', 'Boris Giuliano', 'Non mi arrendo', 'Il Sistema', 'Narcotici: Caccia al Re e Sfida al Cielo'. Altre serie Rai di successo come 'L'Ispettore Coliandro', 'Braccialetti Rossi', 'Il Paradiso delle Signore' e 'Grand Hotel' sono già incluse nel catalogo Prime Video. Per quanto riguarda i programmi dei ragazzi, gli abbonati ad Amazon Prime potranno vedere anche alcuni dei contenuti più popolari per bambini come 'Pimpa', 'Topo Tip', 'Extreme Football' e 'Cuccioli'.

Sul versante cinematografico, il catalogo Prime Video include il meglio della recente produzione di Rai Cinema come 'Ammore e Malavita', recente vincitore di cinque David di Donatello, 'Chi m'ha visto' con Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello, o i due film della saga 'Smetto quando voglio', l'action comedy che ha appassionato gli italiani nelle sale negli ultimi anni. E poi ancora: 'Beata ignoranza', 'La tenerezza', 'Lasciati andare', 'Tutto quello che vuoi', 'Non è un paese per giovani', 'Questione di karma', 'Silence', 'Rosso Istanbul', 'The start up-accendi il tuo futuro', 'Aspettando il Re - A hologram for the King', 'Human Flow', 'Parliamo delle mie donne', 'Miss Sloane', 'Dove non ho mai abitato', 'Nico 1988', 'Brutti e cattivi', 'Una questione privata', 'Addio fottuti musi verdi', 'Amori che non sanno stare al mondo' e 'I figli della notte'.