I Decibel mettono 'La banca' in radio e partono in tour

Da domani, venerdì 6 aprile, sarà in rotazione radiofonica 'La banca', nuovo singolo dei Decibel estratto dal disco di inediti 'L'anticristo'(Sony Music Italy). "Un brano trascinante - afferma la band - che ricorda le suggestioni 'dance' del post punk anni ‘80". Un brano insomma pronto a diventare uno dei momenti più efficaci del tour dei Decibel, al via anch'esso domani. Il testo, con la scusa del racconto di un 'furto con destrezza' in banca si chiede se rubare sia peggio che gestire, appunto, una banca. Nella copertina de 'L'anticristo' Silvio Capeccia, Fulvio Muzio ed Enrico Ruggeri appaiono come tre manager in un futuro apocalittico: hanno gli occhi da rettile e l'aria di chi sta manovrando occultamente i destini dell'umanità. 'L'anticristo', che è stato anticipato dal brano portato in gara al 68° Festival di Sanremo, 'Lettera dal Duca', è disponibile in versione Cd e doppio Lp.