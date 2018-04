E' giallo sulla 'Badante'... dei Fangoria

Mara Maionchi nel video di 'Parole d'amore' al telefono con il cantante misterioso

Si infittisce il mistero su 'La Badante' della musica italiana. Dopo il primo singolo 'Parole d'amore', accompagnato da un video in lip sync di Aldo Busi che ha raggiunto più di mezzo milione di visualizzazioni, ora arriva 'Praticamente incosciente', secondo singolo che anticipa l'album 'L'amore è un algoritmo borghese', in uscita a breve. Ma dell'identità del cantante che dà voce a La Badante ancora non si sa nulla. Ad alimentare il mistero, facendo intendere che si tratti di persona in realtà ben nota nell'ambiente, sono state le parole della nota produttrice Mara Maionchi.

Nel prologo al video di 'Parole d'amore' Maionchi appare al telefono impegnata in una conversazione con l'artista misterioso, al quale suggerisce: "Ho sentito il pezzo, è carino ma non puoi apparire te. Tu hai bisogno della badante. Non puoi andare in video. Se ti vedono nessuno ascolta la canzone". Così in effetti La Badante è diventato il nome d'arte di questo cantante misterioso. E anche il video del secondo singolo 'Praticamente iincosciente' (che in poche ore ha superato le 15.000 views) non aiuta l'identificazione. È un montaggio di immagini tratte da 'Grey Gardens', documentario diretto nel 1975 da Albert e David Maysles sulla vita disagiata di zia e cugina di Jackie Kennedy, che dopo una vita di fasti si ritrovano povere e abbandonate a loro stesse nella loro villa negli Hamptons, una badante dell'altra.

Mentre il mistero si infittisce, La Badante si appresta a pubblicare un intero album che si chiamerà 'L'amore è un algoritmo borghese' e conterrà 8 brani che proseguono il progetto artistico intrapreso con i due singoli, ovvero la traduzione e la rivisitazione in chiave electro-pop della musica del celebre gruppo spagnolo Fangoria, duo musicale synthpop, composto dalla cantante Alaska e da Nacho Canut.