Maurizio Costanzo sarà Dio al cinema

Al via a Roma con Maurizio Costanzo le riprese di ''3+1 giorni per innamorarsi'', opera prima diretta da Benedetta Pontellini e sceneggiata da Claudia Gatti. Il primo giorno di set ha visto la partecipazione straordinaria del giornalista e conduttore televisivo che, dopo alcune esperienze cinematografiche nel ruolo di se stesso e dopo aver interpreteato in tv le sit-com ''Ovidio'' e Orazio'', si presta per la prima volta al cinema nel ruolo di attore e interpreta Dio affiancando un cast composto da Marco Bonini, nelle vesti dell’angelo Amore, Myriam Catania, protagonista femminile, Francesco Montanari, Pietro De Silva, Valeria Fabrizi, Barbara Foria, Leonardo Bocci, Adriano Occulto, Roberta Scardola e, in una partecipazione straordinaria, Maria Grazia Cucinotta.

Il film e' prodotto della società indipendente Starlex fondata nel 2009 dalle stesse Benedetta Pontellini e Claudia Gatti e che, dalla sua creazione, ha costruito un percorso costellato di importanti successi teatrali a livello nazionale e prodotto, sia in Italia che all’estero, oltre 80 spettacoli dal vivo, documentari, spot, corti, pubblicità progresso. ''Fin da subito abbiamo pensato a Maurizio Costanzo, un'icona nazionale, per il ruolo di Dio - spiega la sceneggiatrice e produttrice Claudia Gatti -. Quando lo abbiamo incontrato e gli abbiamo esposto il nostro progetto ha accettato subito e il suo si', diretto e immediato, ci ha sorpreso e allo stesso tempo reso molto fiere".

''3+1 giorni per innamorarsi'' e' una commedia romantica e sofisticata, arricchita da una componente fantasy e dall'uso degli effetti speciali che ne definisce l’originalità nel panorama cinematografico italiano. Racconta la storia di Amore (Fabio Troiano), un angelo che da oltre un millennio svolge il suo ruolo di ''Cupido'' in un Paradiso super hi-tech e molto glamour. Far innamorare le persone e' il suo compito ma questo assistere continuo al nascere di sentimenti profondi e passioni dirompenti lo fa sentire sempre più solo. E' cosi' che, in un impeto di insoddisfazione, si sfoga con Dio (Maurizio Costanzo) e gli esprime il desiderio di poter essere lui stesso un essere mortale per sperimentare in prima persona cosa si prova ad emozionarsi per amore. Detto fatto: Dio lo accontenta e cosi' si ritrova catapultato sulla Terra dove sara' decisivo l’incontro con Sofia (Miriam Catania).

''E' una commedia leggera, veloce, con un taglio americano - prosegue Claudia Gatti - che ha tra i suoi punti di forza un team giovane con la voglia di farcela e una troupe di professionisti che hanno fatto la storia del cinema come il direttore della fotografia Balsco Giurato. La produzione di questo film ha voluto inoltre, fin da subito, credere nelle nuove tecnologie e puntare sull'utilizzo degli effetti speciali proprio perchE’ non si misura con nulla di simile del repertorio cinematografico nazionale''. Le riprese di ''3+1 giorni per innamorarsi'' si svolgeranno per 5 settimane nelle location piu' suggestive della citta' eterna e un tocco glam e sofisticato caratterizzera' i costumi indossati dai protagonisti nel corso delle riprese e curati da Davide Bertocci, anche scenografo del film.