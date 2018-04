"Ho subito violenza", Sandrelli choc in tv

Stefania Sandrelli (Fotogramma)

“Ho subito una sola violenza”. Lo ha rivelato Stefania Sandrelli, ospite di Massimo Gramellini al programma 'Cyrano. L’amore fa miracoli', in onda ieri sera su Rai 3. Una violenza che non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo. E' accaduto "fuori dal mio lavoro", ha spiegato Sandrelli, aggiungendo: Era il fidanzato di una mia carissima amica".

"Dopo una giornata al mare con gli amici, a Ostia - ha raccontato - , mi ritrovai inaspettatamente sola con lui. Capii che voleva fare l’amore con me. Io veramente - ha continuato - non ero preparata, ero incredula… dissi di no e presi un sacco di botte". Sandrelli, ricordando quell'episodio del passato, ha detto di non aver "nemmeno mai pensato a denunciarlo". "Questo ora - ha ammesso - mi pesa sulla coscienza”.