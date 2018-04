Nadia Toffa: "Provata dalle cure"

Nadia Toffa (foto da Facebook)

Nadia Toffa salta la puntata delle Iene, in onda ieri sera su Italia 1. L'assenza della conduttrice ha da subito spaventato i fan, memori della sua recente battaglia contro il cancro. Con un post su Twitter e Facebook Nadia ha rassicurato tutti spiegando di sentirsi molto provata a causa di cure a cui ha dovuto sottoporsi, ma che conta di rimettersi in tempo per la settimana prossima.

Ecco il post integrale della giornalista e conduttrice delle Iene: "Ciao ragazzi, stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, Le Iene, perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po' e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica".

"Vi prometto comunque che da settimana prossima - dice, rassicurando i fan - tornerò seduta dietro la scrivania assieme ai miei compagni, ai quali mando un mega in bocca al lupo...vi guardo da qui e voi - conclude - seguite il mio servizio in onda stasera, che sono riuscita a girare qualche giorno fa. A prestissimo".