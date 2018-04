Al via cinema a 3 euro

(Fotogramma)

Tutti al cinema a 3 euro. Al via 'Cinemadays', l'iniziativa promossa dal ministero dei Beni Culturali e del Turismo, insieme ai produttori, distributori ed esercenti cinematografici, che fino a giovedì 12 aprile consentirà l'ingresso scontato nei cinema aderenti di tutta Italia. Una promozione voluta dal mondo del cinema per destagionalizzare le uscite cinematografiche in sala e attirare pubblico nei mesi estivi e nei periodi di minore affluenza prevedendo quindici giorni a ingresso a 3 euro tra aprile, luglio e ottobre e un'intera settimana di anteprime a agosto.

L'iniziativa, infatti, si svolgerà anche in altri due periodi, dal 9 al 15 luglio e dal 24 al 27 settembre, mentre dal 9 al 15 agosto nelle sale si terranno proiezioni di anteprime della nuova stagione cinematografica. Sul sito cinemadays.it è possibile consultare informazioni e l'elenco in continuo aggiornamento dei cinema partecipanti di ogni città, con film italiani e stranieri premiati nelle principali rassegne internazionali.