"Cattivi e offensivi", Heather Parisi vs i prof di Amici

"A me così non piace!". Heather Parisi si sfoga così contro il comportamento di professori e giurati di 'Amici', il programma di Canale 5 a cui partecipa in qualità di giurata esterna. All'indomani della prima puntata del nuova edizione serale del talent di Maria De Filippi, la ex ballerina si scaglia contro i giudizi al vetriolo dati sui ragazzi concorrenti dai suoi colleghi della commissione esterna e interna del programma. La Parisi se la prende in particolare, citandoli, con Simona Ventura e Marco Bocci, ma il riferimento più duro (anche se senza citazione) è alla commissaria interna Alessandra Celentano che aveva accusato una ballerina di essere in sovrappeso.

"Devo ammettere - dice Heather Parisi in un video pubblicato sui suoi social - che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. Soprattutto quando tocchi anche l'argomento fisico è orribile. Non si deve. Io mai nella mia vita sono stata trattata così da nessun maestro, da Michail Baryšnikov a Micha van Hoecke. Mai nessun professore mi ha trattato come io ho visto fare sabato scorso. Non esiste quel comportamento nei confronti dei ragazzi. A me così non piace".

Parlando della commissione esterna, la Parisi aggiunge: "Ho paura che stia subentrando una specie di 'paraculismo'. Non posso credere che Simona Ventura con il suo background possa dire 'quanto è carismatico Biondo'. Quando è tutto tranne carismatico. O non conosce il significato della parola carisma oppure sta mentendo. Perché non puoi dire che Biondo è carismatico. Il carisma è totalmente un'altra cosa". Infine, "parlando di Bocci - conclude - non puoi dire che Valentina in quel momento era sensuale quando era solo terrorizzata, aveva gli occhi terrorizzati, e metà del tempo era girata a guardare la coreografia dell'altra ballerina".