Garrone e Rohrwacher in concorso a Cannes

Italia a caccia della Palma d'oro: due i film in gara. 'Lazzaro felice' di Alice Rohrwacher' e 'Dogman' di Matteo Garrone, pellicola che prende spunto dalle cronache sul 'canaro' della Magliana, interpretato da Marcello Fonte ed Edoardo Pesce, saranno infatti in concorso a Cannes. Lo ha annunciato il direttore del festival francese, Thierry Fremaux, che ha svelato la selezione ufficiale della manifestazione.

'Lazzaro felice' - interpretato da Adriano Tardiolo, Luca Cikovani, Agnese Graziani, Alba Rohrwacher, Sergi Lopez, Tommaso Ragno, Natalino Balasso, con la partecipazione di Nicoletta Braschi - racconta la storia di Lazzaro, il santo che tutti credono idiota, che per amicizia diventa cavaliere, rapitore e ladro di banche. Vive mille avventure ma rimane sempre lo stesso, mentre il mondo intorno cambia e lo travolge.

VALERIA GOLINO - Altra presenza importante sulla Croisette è 'Euphoria', nuovo film da regista di Valeria Golino. La pellicola - interpretata da Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio, racconta di due fratelli che si ritrovano dopo molto tempo - andrà al Festival nella sezione 'Un certain regard'.

Restano fuori dal cartellone del festival francese, almeno al momento, 'Loro' di Paolo Sorrentino e 'Soldado' di Stefano Sollima. L'Italia è presente invece tra i 17 titoli della selezione Cinefondation con 'Così in terra' di Pier Lorenzo Pisano, cortometraggio di 13 minuti prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia.

CONCORSO - Per quanto riguarda il concorso, in gara per la Palma troviamo - oltre al già annunciato film d'apertura 'Everybody Knows' di Asghard Farhadi e ai due titoli italiani di Garrone e Rohrwacher - 'Le livre d'image' di Jean-Luc Godard, 'En guerre' di Stephan Brizé, 'Asako I & II' di Ryusuke Hamaguchi, 'Plaire aimer et courir vite' di Christophe Honoré, 'Les filles du soleil' di Eva Husson, 'Ash is Purest White' di Jia Zhang-Ke, 'Shoplifters' di Hirokazu Kore-Eda, 'Capharnaum' di Nadine Labaki, 'Burning' di Lee Chang-Dong, 'Blackkklansman' di Spike Lee, 'Under the Silver Lake' di David Robert Mitchell, 'Three Faces' di Jafar Panahi, 'Cold War' di Pawel Pawlikowski, 'Yomeddine' di A.B Shawky, 'L'été' di Kirill Serebrennikov.

In Un Certain Regard, oltre a Valeria Golino, troviamo 'Border' di Ali Abbasi, 'Sofia' di Meyem Benm'Barek, 'Les chatouilles' di Andréa Bescond & Eric Métaye, 'Long Day's Journey Into Night' di Bi Gan, 'Manto' di Nandita Das, 'Girl' di Lukas Dhont, 'Angel Face' di Vanessa Filho, 'Friend' di Wanuri Kahiu, 'My Favourite Fabric' di Gaya Jiji, 'The Harvesters' di Etienne Kallos, 'In my Room' di Ulrich Köhler, 'El Angel' di Luis Ortega, 'The Gentle Indifference of the World' di Adilkhan Yerzhanov e 'À genoux les gars' di Antoine Desrosières.