Torna Noyz Narcos con 'Enemy'

Dopo diversi anni di assenza dalle scene musicali, Noyz Narcos torna con “Enemy”, sorprendente nuovo album contenente ben 13 inediti e 2 bonus track su etichetta Thaurus Music/Universal. Il disco è disponibile in tutti i negozi di dischi anche nella speciale versione vinile, su Itunes e in tutti i digital store.

Considerato come uno dei migliori rapper della scena nazionale e maestro d’ispirazione per moltissimi giovani della nuova generazione hip hop, Noyz Narcos, al secolo Emanuele Frasca, si presenta con un nuovo lavoro che si avvale dei migliori producers della scena odierna: da Night Skinny a Sine, Parix, David Ice, Boss Doms e st Luca Spanish.

“Sono molto legato a questo nuovo album - dichiara Narcos – Enemy rappresenta un viaggio temporale nella mia vita a 360 gradi. Una perfetta sintesi musicale dell’intero mio percorso artistico che dura ormai da oltre dieci anni e che fotografa l’evolversi delle situazioni e dei sentimenti di una società troppo spesso mossa dai soldi e dalla corruzione, una società logorata dall’invidia e dall’odio, atteggiamenti ricorrenti che non giovano allo sviluppo dell’essere umano”.

Da “Enemy”, brano che dà il titolo all’album, a “Sinnò me moro”, singolo che ha anticipato uscita del disco, omaggio a Gabriella Ferri e alla sua Roma, fino a “Niente per Niente”, i brani inclusi nel disco spaziano tra atmosfere molto diverse tra loro. L'album si arricchisce inoltre di preziosissime collaborazioni e featuring con alcuni dei migliori rapper del panorama italiano, come il feat con Salmo nel brano “Mic check”, “Sputapalline” in feat con Coez, “Casa Mia” in feat con Luchè e Capo Plaza, “R.I.P.” con Achille Lauro, “Matanza” in feat con Rkomi e “Borotalco” feat Carl Brave & Franco 126. Collaborazioni importanti che testimoniano il profondo rispetto e il culto della scena underground nei confronti di Narcos e della sua musica.

Il nuovo lavoro di Noyz Narcos analizza così con una disarmante genuinità lo scorrere della vita quotidiana nei quartieri senza censure e ipocrisie, attraverso un linguaggio diretto e tagliente ed un flow unico e inimitabile.

Grazie ad un sound ipnotico ed incalzante che cattura sin dal primo ascolto, il disco ricco di suggestioni musicali fonde perfettamente sonorità rap, trap, elettroniche e melodie vocali in un mix eccezionale di elementi diversi che ben rispecchiano l’evoluzione in corsa di uno dei padri fondatori del panorama hardcore rap italiano.

Da oggi Narcos sarà impegnato nel “Enemy instore tour” che lo vedrà protagonista nelle principali città italiane per la presentazione del nuovo album e per l’incontro con i fan.

“Enemy instore tour” parte oggi con un doppio appuntamento, prima a Monza presso la Feltrinelli e poi a Milano presso il Mondadori Megastore di Piazza Duomo, per poi proseguire Sabato 14 aprile a Latina presso la Feltrinelli e poi a Roma presso la Discoteca Laziale, il 15 aprile a Varese presso Varese Dischi e a Torino alla Feltrinelli, il 16 aprile a Firenze presso la Feltrinelli, il 17 aprile a Napoli e Salerno, il 18 aprile a Bari e Lecce, il 19 aprile a Cagliari, il 20 aprile a Stezzano (BG) e Brescia, il 21 aprile a Padova, il 22 aprile a Mestre e Villese (GO) , il 23 aprile a Bologna, il 26 aprile a Palermo, il 27 aprile a Catania e il 28 aprile a Genova.

Il noto rapper romano si prepara poi ad affrontare una lunga serie di concerti dal vivo che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi nelle principali città italiane.