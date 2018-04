Canale 5 cambia logo

"Corri a casa in tutta fretta, c'è un Biscione che ti aspetta". Era il 1980 quando veniva lanciato Canale 5, con lo storico slogan che per la prima volta entrava nelle case degli italiani. Ora la rete ammiraglia di Mediaset si rifà il look, cambiando veste grafica e presentandosi con un nuovo logo in onda da oggi. Novità anche per il TG5: un nuovo studio e un nuovo logo sono visibili dall'edizione delle 6 di questa mattina.

Il popolare logo di Canale 5 si alleggerisce nelle proporzioni e acquista luminosità grazie a un segno più stilizzato che reinterpreta uno dei marchi più famosi in Italia che si aggiorna regolarmente da 38 anni. I nuovi loghi 2018 - divulgati anche attraverso una campagna pubblicitaria sulla stampa quotidiana - sono stati disegnati da Mirko Pajè, direttore creativo di Mediaset, mentre l'impianto grafico complessivo è frutto di una gara che ha coinvolto quattro agenzie internazionali.