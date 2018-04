Un maiale bianco per accogliere Roger Waters

Da oggi, in occasione della prima data italiana del tour 'Us+Them' di Roger Waters, un gigantesco maiale bianco con la scritta 'Is This The Life We Really Want?' (il titolo del suo ultimo album uscito l’anno scorso) vola sopra la sede di Sony Music Italy, in zona Maciachini a Milano.

Il richiamo è ovviamente al Pink Floyd pig comparso per la prima volta sulla copertina di 'Animals' nel 1977 e utilizzato poi diverse volte negli show dei Pink Floyd e di Roger Waters solista.

Il maiale della copertina sorvolava la Battersea Power Station di Londra, era rosa ed era stato chiamato dalla band Angie.



Roger Waters è in concerto oggi e domani al Mediolanum Forum di Milano, il 21, 22, 24 e 25 all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna) e tornerà per due imperdibili date estive: 11 luglio al Lucca Summer Festival e 14 luglio al Circo Massimo di Roma.