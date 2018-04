E' morto Marco Garofalo, coreografo e prof di 'Amici'

(Fotogramma)

Il mondo della tv piange Marco Garofalo, ex ballerino e coreografo di tanti show televisivi di successo, da 'Ciao Darwin' a 'Fantastica italiana', nonché insegnante per due anni nella scuola di 'Amici' di Maria De Filippi.

"Marco Garofalo è tornato alla casa del Padre. Abbiamo perso un amico, un artista sensibile ed un padre meraviglioso", ha scritto su Facebook il manager Lucio Presta. Garofalo si è spento a Roma, all'età di 61 anni, dopo una lunga malattia. Dopo aver dovuto rinunciare alla carriera calcistica per via di un infortunio al ginocchio, Garofalo aveva iniziato a studiare danza 40 anni fa con Enzo Paolo Turchi. Il debutto in tv, dopo qualche tempo nella compagnia Tuccio Rigano, arrivò nel 1978, nello show 'Ma che sera' con Alighiero Noschese e Raffaella Carrà.

L'esordio da coreografo negli show tv arrivò invece nel 1989, con la riedizione di 'Lascia o raddoppia?'. E da allora la sua carriera da coreografo proseguì a ritmo incalzante, tanto che in poco meno di 30 anni realizzerà oltre settecento balletti per i programmi più noti, da 'Buona Domenica' a 'Fantastica italiana', da 'Ciao Darwin' a 'Luna Park', da 'Re per una notte' a 'L'eredità', collaborando con ballerini e showgirl come Lorella Cuccarini, Heather Parisi e tantio altri.

Nel 2009 e nel 2010 è stato insegnante/coreografo di danza moderna nel programma 'Amici' di Maria De Filippi. I funerali saranno celebrati domani alle 14.30 alla chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.