"Abbiamo perso un amico", il ricordo di David Guetta

"E' accaduto qualcosa di veramente orribile". Inizia così il messaggio che David Guetta affida ai social per ricordare l'amico e collega Avicii, il dj e produttore svedese morto ieri a Muscat, in Oman, all'età di 28 anni. "Abbiamo perso un amico con un cuore così bello ed il mondo ha perso un incredibile talento musicale - scrive su Instagram il dj francese, condividendo una foto che lo immortala insieme ad Avicii - Grazie per le tue meravigliose melodie, per il tempo che abbiamo condiviso in studio, suonando insieme come dj o godendoci la vita da amici. Riposa in pace".