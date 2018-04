Malore improvviso per Bianca Atzei

"Non sono stata bene, niente di grave e per fortuna ora sto meglio... Vi ringrazio per esservi preoccupati per me...leggo tutti i vostri pensieri e siete sempre splendidi!! vi voglio bene ...". Con un post su Instagram, Bianca Atzei ringrazia i suoi follower e li tranquillizza dopo il malore che l'ha colpita tra sabato e domenica.

La cantante si sarebbe dovuta sedere nel salotto di Domenica Live con gli altri finalisti dell'Isola dei Famosi. Ma, come ha spiegato Barbara d’Urso, non ha potuto prendere parte alla trasmissione a causa di problemi di salute che l'avrebbro costretta al pronto soccorso.

Il giorno prima, ospite di 'Verissimo', l'ex naufraga aveva raccontato per la prima volta della sua operazione al cuore di qualche tempo fa.